Зачем над Междуреченском летает вертолет с ракетой
Жители Междуреченска не на шутку встревожены: над городом целый день летает вертолет с прикрепленным к нему предметом. К слову, этот предмет чем-то напоминает ракету.
Зачем над Междуреченском летает вертолет с ракетой.Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск"
В четверг, 4 июля, жители Междуреченска стали делиться в социальных сетях фотографиями и видео, на которых запечатлен вертолет. По словам очевидцев, он целый день кружил над городом. При этом к вертолету прикреплен некий продолговатый предмет. Именно он и вызвал беспокойство горожан. Одни уверены, что вертолет доставляет почту, другие - что это гуманитарная помощь для пострадавших при паводке в Иркутской области. Третьи же совершенно серьезно заявляют, что это боевая ракета «на веревочке».
В администрации города объяснили, что воздушное судно делает над городом и представляет ли оно опасность для междуреченцев.
«Сообщаем - по федеральному заказу проводятся геофизические работы. Вестись они будут еще несколько дней. Работают два борта. Подробности будут позже», - сообщает пресс-центр администрации Междуреченского городского округа на своей странице «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU