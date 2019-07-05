СЕГОДНЯ 04:42 2019-07-05T06:09:09+03:00

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Жители Междуреченска не на шутку встревожены: над городом целый день летает вертолет с прикрепленным к нему предметом. К слову, этот предмет чем-то напоминает ракету.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/718499" frameborder="0"></iframe> Зачем над Междуреченском летает вертолет с ракетой.Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск"

В четверг, 4 июля, жители Междуреченска стали делиться в социальных сетях фотографиями и видео, на которых запечатлен вертолет. По словам очевидцев, он целый день кружил над городом. При этом к вертолету прикреплен некий продолговатый предмет. Именно он и вызвал беспокойство горожан. Одни уверены, что вертолет доставляет почту, другие - что это гуманитарная помощь для пострадавших при паводке в Иркутской области. Третьи же совершенно серьезно заявляют, что это боевая ракета «на веревочке».

В администрации города объяснили, что воздушное судно делает над городом и представляет ли оно опасность для междуреченцев.

«Сообщаем - по федеральному заказу проводятся геофизические работы. Вестись они будут еще несколько дней. Работают два борта. Подробности будут позже», - сообщает пресс-центр администрации Междуреченского городского округа на своей странице «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU