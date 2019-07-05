СЕГОДНЯ 05:07 2019-07-05T06:06:05+03:00

Трех лошадей украли у кузбассовца и спрятали в лесу. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Житель села Поморцево Беловского района утром пришел в загон и обнаружил, что трех его лошадей похитили. Чтобы вернуть благородных животных, сотрудники полиции устроили засаду.

Ночью неизвестный человек взломал замок и похитил из загона трех лошадей. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей, однако владельцу было важнее вернуть животных. Сотрудники уголовного розыска, приехавшие на место ЧП, обследовали близлежащую территорию и в конце концов обнаружили пропавших лошадей. Они находились в 10 километрах от места похищения в лесу. Лошади были привязаны к дереву, а рядом никого не было. Тогда стражи порядка устроили засаду. Вскоре появился и похититель, 18-летний юноша. Когда его задержали, юноша признался, что планировал продать лошадок и уже нашел покупателя.

Трех лошадей украли у кузбассовца и спрятали в лесу. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, животные возвращены хозяину. А их похитителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU