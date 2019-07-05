2019-07-05T06:07:44+03:00
Происшествия

Кузбассовец с украденным телефоном шантажировал стражей порядка

Злоумышленника задержали, применив хитрость
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец с украденным телефоном шантажировал стражей порядка.Кузбассовец с украденным телефоном шантажировал стражей порядка.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Житель Междуреченска после застолья с малознакомым мужчиной едва не лишился мобильного телефона. Чтобы вернуть украденный гаджет, стражам порядка пришлось пойти на хитрость.

38-летний житель Междуреченска выпивал в одном из городских баров. Рядом с ним находился малознакомый ему молодой человек. В какой-то момент междуреченец пошел к бару за новой порцией спиртного. В этот момент собутыльник схватил его мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении. Тогда администратор бара нажал кнопку тревожной сигнализации.

Бойцы Росгвардии взяли на борт заявителя и вместе с ним в течение часа искали злоумышленника. А потом решили позвонить на номер похищенного телефона. Неизвестный ответил, что готов вернуть телефон. Правда, он не хочет передавать его из рук в руки, а предпочитает оставить в павильоне быстрого питания. Бойцы Росгвардии устроили засаду и вскоре задержали злоумышленника. У 28-летнего подозреваемого изъяли похищенный телефон, а самого его доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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