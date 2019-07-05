2019-07-05T05:47:57+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Максим Любомудров назначен заместителем председателя правления АО «Россельхозбанк»

Он будет курировать развитие корпоративного блока РСХБ в сегменте микро, малого и среднего бизнеса
Яков КРЫМСКИЙ
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На должность заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк» назначен Максим Любомудров. Он окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ по специальности «Международные экономические отношения».

До прихода в банк Максим Любомудров руководил направлением по обслуживанию банков и компаний финансового сектора СНГ в представительстве компании «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед» в должности партнера.

С 2016 года занимал должность заместителя генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») и курировал оказание кредитно-гарантийной поддержки субъектам МСП в рамках Национальной Гарантийной Системы.

На новой должности Максим Любомудров будет курировать развитие корпоративного блока РСХБ в сегменте микро, малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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