В Новокузнецке создали граффити-портрет Николая Толстогузова

СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-05T08:07:29+03:00

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В пятницу, 5 июля, в 14.00, в Новокузнецке состоится торжественное открытие граффити-портрета известного горожанина, Николая Толстогузова.

Граффити-портрет расположился на торцевой стороне дома № 31 по улице Кирова. Примечательно, что этот дом находится неподалеку от СибГИУ, ректором которого Николай Толстогузов являлся в течение 24 лет.

Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АЕН РФ, ученый, он известен не только в России, но и за ее пределами благодаря своим исследованиям в области теории и технологии производства кремнистых и марганцевых сплавов.

Граффити-портрет был создан Евгением Алехиным, художником из Барнаула. К слову, именно он нарисовал портреты других известных новокузнечан и знаменитостей, имеющих отношение к городу, - Федора Достоевского, Владимира Высоцкого, Ивана Бардина, Владимира Машкова. Есть в городе и граффити с изображением Владимира Маяковского. А теперь и портрет Николая Толстогузова пополнит галерею знаменитых людей Новокузнецка.

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ИСТОЧНИК KP.RU