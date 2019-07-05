Илья Середюк нашел в центре Кемерова ужасный подъезд

СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-05T08:10:03+03:00

Несмотря на то, что УК была оштрафована, подъезд находится в ужасном состоянии Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

И потребовал провести ремонт до 1 сентября

Изменить размер текста: A A

Мэр Кемерова Илья Середюк проверяет жилищный фонд города. В доме № 5 на улице Красной градоначальник нашел ужасный подъезд, который нуждается в срочном ремонте.

«Бездействие управляющей компании очевидно. Несмотря на то, что УК была оштрафована, подъезд в ужасном состоянии. Установили срок - выполнить ремонт до 1 сентября», - сообщил Середюк.

Глава города отметил, что проверит качество выполненных работ. В подъезде должны появиться щиты с важной информацией - телефонами, планом ремонта, указанием сумм собранных денег, графиком уборки.

В доме засоры коммуникаций, появились тараканы, нарушена система вентиляции Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

«Жильцы жалуются на соседство предприятия общественного питания. Поручил выяснить, какие нагрузки были заявлены при переводе в нежилое помещение и какие есть по факту - в доме засоры коммуникаций, появились тараканы, нарушена система вентиляции», - добавил мэр.

Он также отметил, что в подвале нарушена изоляция системы теплоснабжения. Дефекты должны устранить за один месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU