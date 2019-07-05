СЕГОДНЯ 07:12 2019-07-05T07:12:11+03:00

В рамках акции ставка по потребительскому кредиту составляет 9,7 процента годовых для всех клиентов

Изменить размер текста: A A

Россельхозбанк проводит акцию «Лови момент». Заемщики, оформившие ипотеку в банке до 20 июля 2019 года, смогут получить потребительский кредит без обеспечения на выгодных условиях.

В рамках акции ставка по потребительскому кредиту составляет 9,7 процента годовых для всех клиентов - при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы. Срок подачи заявки - с 01 августа до 30 сентября 2019 года включительно.

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно в отделениях банка.

ИСТОЧНИК KP.RU