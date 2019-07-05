2019-07-05T07:28:51+03:00
Общество

В Кузбассе пропал 60-летний мужчина

Его разыскивают с 28 июня
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе волонтеры присоединились к поискам 60-летнего мужчины. Его местонахождение неизвестно с 28 июня.

Как рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Кузбасс», Юрий Шишигин из села Беково Беловского района пропал 28 июня.

Местонахождение мужчины неизвестно с 28 июня Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"

Местонахождение мужчины неизвестно с 28 июня Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"

Приметы: рост около 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серые, волосы светло-русые. В день исчезновения был одет в черное трико с белыми лампасами.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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