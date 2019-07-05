На перекрестке в Ленинском районе Кемерова изменилась схема проезда
Мера должна обезопасить автомобилистов, завершающих поворот налево
Изменить размер текста:
В Кемерове изменилась схема проезда на перекрестке в Ленинском районе. Мера принята, чтобы повысить безопасность при совершении левого поворота.
По данным городской администрации, схема пофазного разъезда изменилась на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Волгоградской. Это должно повысить безопасность при завершении левого поворота на улице Волгоградской от проспекта Химиков.
Схема установки новых знаков / администрация Кемерова
Специалисты уже установили здесь новые знаки «Направления движения по полосам» и «Запрещено совершение левого поворота» при движении по улице Волгоградской от проспекта Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU