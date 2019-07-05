На перекрестке в Ленинском районе Кемерова изменилась схема проезда

СЕГОДНЯ 07:50 2019-07-05T07:50:45+03:00

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В Кемерове изменилась схема проезда на перекрестке в Ленинском районе. Мера принята, чтобы повысить безопасность при совершении левого поворота.

По данным городской администрации, схема пофазного разъезда изменилась на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Волгоградской. Это должно повысить безопасность при завершении левого поворота на улице Волгоградской от проспекта Химиков.

Схема установки новых знаков / администрация Кемерова

Специалисты уже установили здесь новые знаки «Направления движения по полосам» и «Запрещено совершение левого поворота» при движении по улице Волгоградской от проспекта Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU