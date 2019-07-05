В кузбасском городе запретили продавать продукты на развес

СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-05T08:38:51+03:00

30 дней в павильоне на остановке «Рембыттехника» нельзя будет купить продукты на разрез и на развес Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Новокузнецке запретили продавать продукты питания на развес и на разрез. Так один из магазинов наказали за нарушение законодательства.

Специалисты проверили торговый павильон в подземном переходе. Оказалось, что здесь нарушалось санитарное законодательство. В частности, в магазине продавали скоропортящуюся продукцию без герметичной упаковки. При этом павильон не обеспечен внутренними сетями водоснабжения и канализации, в помещении отсутствуют условия для мойки и обработки торгового и разделочного инвентаря.

Не позаботился индивидуальный предприниматель и о своих работниках. Руководитель не создал условия для соблюдения персоналом личной гигиены: предприятие не обеспечено санузлом и гардеробом для личной и санитарной одежды, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

В результате суд признал предпринимателя виновным в административном правонарушении. 30 дней в павильоне на остановке «Рембыттехника» нельзя будет купить продукты на разрез и на развес.

ИСТОЧНИК KP.RU