Кузбасская компания погасила крупный долг, чтобы не платить 1,5 миллиона приставам

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-05T11:10:35+03:00

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В Кузбассе крупная теплоэнергетическая компания накопила 21-миллионный долг по налогам. Руководство предприятия быстро нашло деньги, узнав про штрафные санкции.

В Новокузнецкий межрайонный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ в отношении теплоэнергетической компании. Руководство предприятия накопило 21 миллион долга перед налоговой службой.

Приставы известили должника о том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство и установлен срок для добровольной оплаты. По закону в случае неуплаты долга в течение 60 дней с должника взыскивается исполнительский сбор - 7 процентов от суммы долга или имущества, подлежащего взысканию.

- Руководство предприятия, узнав о данном факте, поспешило оплатить всю сумму долга, - сообщили в УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU