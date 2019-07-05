2019-07-05T11:09:30+03:00
Общество

Четверть миллиона заплатит кузбасская управляющая компания за опасную детскую площадку

Специалисты Госжилинспекции провели проверку более 800 игровых комплексов
Ирина АВТУШКО
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В ходе проверки инспекторы Госжилинспекции выявили 36 нарушений. ФОТО: Пресс-служба АКОВ ходе проверки инспекторы Госжилинспекции выявили 36 нарушений. ФОТО: Пресс-служба АКО
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Четверть миллиона заплатит кузбасская управляющая компания за опасную детскую площадку. Специалисты Госжилинспекции провели проверку более 800 игровых комплексов с начала лета.

Инспекторы Госжилинспекции проверили состояние игровых площадок. Они обращали внимание на их исправность и безопасность. В результате было выявлено 36 нарушений, выдано 17 предписаний и 15 предостережений, а также заведено два административных дела.

Например, в Прокопьевске в игровом комплексе на одной из территорий обнаружили сразу несколько нарушений: у горок не было ступеней, основания игровых элементов были ненадежно закреплены на земле, на поверхности торчали острые элементы их креплений, на территории площадки были разбросаны камни и мусор. Теперь управляющей компании, обслуживающей дом с такой площадкой, придется заплатить 250 тысяч рублей штрафа.

Как отметили в пресс-службе администрации области, проверки показали, что в основном нарушения касаются ненадлежащего технического состояния игровых элементов – горок и качелей, а также несвоевременной подготовки игровых и спортивных комплексов к летнему сезону.

О проблемах, связанных с содержанием игровых и спортивных площадок во дворах, можно сообщить по телефону горячей линии ГЖИ (384-2) 36-93-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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