СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-05T13:55:58+03:00

До конца года в Кемерове планируется отремонтировать 80 дворов. ФОТО: Пресс-служба администрации города Кемерово

Это большая часть из запланированного на 2019 год

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В Кемерове отремонтировали 57 дворов. Это большая часть из запланированного на 2019 год.

В областном центре продолжаются работы по ремонту дворовых территорий. По муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Кемерово» вторую жизнь получили 57 дворов из 80 запланированных.

Как рассказали в мэрии, в полном объеме работы проведены во дворах на улице Пролетарской, 18, Леонова, 20 и 22, проспекте Молодежном, 8. Продолжается ремонт на 15 объектах - на улицах Веры Волошиной, 28, Радищева, 11, Сарыгина, 5, проспектах Ленина, 63б, 77б, Московском, 39г, 39б, 39в, 41а, Ленинградском, 5, Октябрьском, 74, Кузнецком, 122а.

Программа «Формирование современной городской среды в городе Кемерово» рассчитана на 2018-2024 годы. Информация о том, как можно принять участие в программе, размещена на сайте администрации Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU