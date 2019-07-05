Пенсионер из Кузбасса устроил аварию с шестью пострадавшими

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-05T13:57:35+03:00

В результате аварии пострадали шесть человек Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Житель Кузбасса спровоцировал аварию с шестью пострадавшими в Волгоградской области. ДТП произошло вечером 4 июля в Дубовском районе.

69-летний кузбассовец на автомобиле Volkswagen Polo ехал по автодороге Сызрань - Саратов - Волгоград в сторону Волгограда. Около 18.15 мужчина ошибся при обгоне и совершил касательное столкновение с автомобилем MAN.

- В этот момент водитель встречного автомобиля Skoda Octavia, желая избежать столкновения, съехал на обочину с последующим опрокидыванием в кювет, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии оба водителя и четыре пассажира машины Skoda Octavia, мужчины 32, 37, 33 и 25 лет, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU