2019-07-05T13:57:35+03:00
Происшествия

Пенсионер из Кузбасса устроил аварию с шестью пострадавшими

ДТП произошло в Волгоградской области
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В результате аварии пострадали шесть человек Фото: ГУ МВД по Волгоградской областиВ результате аварии пострадали шесть человек Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Житель Кузбасса спровоцировал аварию с шестью пострадавшими в Волгоградской области. ДТП произошло вечером 4 июля в Дубовском районе.

69-летний кузбассовец на автомобиле Volkswagen Polo ехал по автодороге Сызрань - Саратов - Волгоград в сторону Волгограда. Около 18.15 мужчина ошибся при обгоне и совершил касательное столкновение с автомобилем MAN.

- В этот момент водитель встречного автомобиля Skoda Octavia, желая избежать столкновения, съехал на обочину с последующим опрокидыванием в кювет, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии оба водителя и четыре пассажира машины Skoda Octavia, мужчины 32, 37, 33 и 25 лет, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24