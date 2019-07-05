СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-05T13:59:30+03:00

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В Кузбассе горный мастер украл с работы 4 миллиона рублей. В такую сумму оценивается похищенное им горно-шахтное оборудование.

Заявление в отдел полиции Ленинска-Кузнецкого поступило от службы безопасности местного угледобывающего предприятия. Сотрудник сообщил, что с территории исчезли элементы механизированной крепи, которая предназначалась для выемки угольных пластов. При этом объект находился на охране.

Полицейские провели проверку и установили, что к краже причастен один из работников, временно выполняющий обязанности горного мастера. Как выяснилось, элементы крепи он вывозил за пределы предприятия под предлогом ремонта и подписывал соответствующие товарные накладные. На самом же деле оборудование вывозилось в пункт приема металлолома в Прокопьевске. Подобным способом мужчина смог вывезти конструкции весом более 530 тонн. Сумма ущерба предприятию составила четыре миллиона рублей.

За противоправные действия мужчину судили.

- Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Также осужденный обязан возместить потерпевшей стороне около 4 000 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU