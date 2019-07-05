СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-05T14:04:20+03:00

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Кемеровчанам отключат горячую воду дважды. В городе изменился график ремонтных работ.

Часть кемеровских потребителей останется этим летом без горячей воды дважды. Речь идет о горожанах, проживающих по бульвару Строителей, 57/1, 57/2, 59, 59/1, 61 и 63.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемерова, это связано с изменением сроков ремонта котельной № 114 по бульвару Строителей, 65б.

Ранее ремонт оборудования на объекте теплоснабжения планировалось провести с 26 по 31 августа, однако теперь работы будут проводиться с 22 по 28 июля.

- Изменения связаны с предупредительными работами на газораспределительной станции города, проводимыми ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», - пояснили в мэрии.

Таким образом, потребителей, проживающих в указанном микрорайоне, ждет отключение горячей воды в два этапа: с 8 по 12 июля в период гидравлических испытаний инженерных сетей и с 22 по 28 июля во время ремонта оборудования котельной.

ИСТОЧНИК KP.RU