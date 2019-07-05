Кемеровчанам отключат горячую воду дважды
Кемеровчанам отключат горячую воду дважды. В городе изменился график ремонтных работ.
Часть кемеровских потребителей останется этим летом без горячей воды дважды. Речь идет о горожанах, проживающих по бульвару Строителей, 57/1, 57/2, 59, 59/1, 61 и 63.
Как рассказали в пресс-службе администрации Кемерова, это связано с изменением сроков ремонта котельной № 114 по бульвару Строителей, 65б.
Ранее ремонт оборудования на объекте теплоснабжения планировалось провести с 26 по 31 августа, однако теперь работы будут проводиться с 22 по 28 июля.
- Изменения связаны с предупредительными работами на газораспределительной станции города, проводимыми ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», - пояснили в мэрии.
Таким образом, потребителей, проживающих в указанном микрорайоне, ждет отключение горячей воды в два этапа: с 8 по 12 июля в период гидравлических испытаний инженерных сетей и с 22 по 28 июля во время ремонта оборудования котельной.
ИСТОЧНИК KP.RU