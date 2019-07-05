В Кузбассе подростки пытались угнать две машины

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-05T15:09:14+03:00

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В Анжеро-Судженске будут судить двух подростков, которые пытались угнать два автомобиля. Обвиняемым 14 и 15 лет.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. 15-летний подросток, имевший навыки вождения, предложил другу угнать автомобиль, чтобы покататься. Тот согласился.

Во дворе одного из домов они приглядели машину отечественного производства. Убедившись, что в ней нет сигнализации, подростки разбили стекло и залезли в салон. Они попытались завести автомобиль, соединив провода зажигания, но из этого ничего не вышло. Тогда они бросили разбитое авто и скрылись.

После они влезли в другой автомобиль, однако у него оказалось заблокированным рулевое управление. Оставив попытки покататься, подростки скрылись с места преступления.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. Со следствием они сотрудничали, вину признали, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что возбужденное в отношении подростков дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU