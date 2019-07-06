Береза упала на пешеходную дорожку в кемеровском парке
В кемеровском парке «Антошка» сломалась береза и перегородила пешеходную дорожку. Горожанам приходится обходить препятствие по газону.
Сломанное дерево утром субботы обнаружили горожане, гуляющие по парку, и поделились фотографиями и видео с «Комсомольской правдой».
Береза упала в кемеровском парке.Полина ПРИЛУЦКАЯ
- Наверное, ветром поломало! – предположила кемеровчанка, приславшая фото.
Отметим, что в пятницу, 5 июля, в Кемерове два раза прошел ливень, а местами даже выпал град. Синоптики объяснили внезапные осадки слишком жаркой погодой, которая установилась в регионе, как минимум, до следующего четверга.
Когда сломанное дерево уберут с пешеходной дорожки, пока неизвестно. Сейчас горожанам приходится обходить препятствие по газону.
ИСТОЧНИК KP.RU