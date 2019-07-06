2019-07-06T06:16:10+03:00
Общество

Береза упала на пешеходную дорожку в кемеровском парке

Дерево закрыло проход [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Сломанное дерево в парке "Антошка" горожане обнаружили утром субботыСломанное дерево в парке "Антошка" горожане обнаружили утром субботыФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В кемеровском парке «Антошка» сломалась береза и перегородила пешеходную дорожку. Горожанам приходится обходить препятствие по газону.

Сломанное дерево утром субботы обнаружили горожане, гуляющие по парку, и поделились фотографиями и видео с «Комсомольской правдой».

Береза упала в кемеровском парке.Полина ПРИЛУЦКАЯ

- Наверное, ветром поломало! – предположила кемеровчанка, приславшая фото.

Отметим, что в пятницу, 5 июля, в Кемерове два раза прошел ливень, а местами даже выпал град. Синоптики объяснили внезапные осадки слишком жаркой погодой, которая установилась в регионе, как минимум, до следующего четверга.

Когда сломанное дерево уберут с пешеходной дорожки, пока неизвестно. Сейчас горожанам приходится обходить препятствие по газону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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