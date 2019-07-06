Береза упала на пешеходную дорожку в кемеровском парке

СЕГОДНЯ 06:16 2019-07-06T06:16:10+03:00

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В кемеровском парке «Антошка» сломалась береза и перегородила пешеходную дорожку. Горожанам приходится обходить препятствие по газону.

Сломанное дерево утром субботы обнаружили горожане, гуляющие по парку, и поделились фотографиями и видео с «Комсомольской правдой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/718701" frameborder="0"></iframe> Береза упала в кемеровском парке.Полина ПРИЛУЦКАЯ

- Наверное, ветром поломало! – предположила кемеровчанка, приславшая фото.

Отметим, что в пятницу, 5 июля, в Кемерове два раза прошел ливень, а местами даже выпал град. Синоптики объяснили внезапные осадки слишком жаркой погодой, которая установилась в регионе, как минимум, до следующего четверга.

Когда сломанное дерево уберут с пешеходной дорожки, пока неизвестно. Сейчас горожанам приходится обходить препятствие по газону.

ИСТОЧНИК KP.RU