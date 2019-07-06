Кузбассовец во время поисков сбежавшего кота нашел мешок с оружием
В Белове местный житель пошел искать сбежавшего кота и нашел мешок с оружием. Опасную находку мужчина передал государству.
В отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Кузбасса обратился 47-летний житель поселка Грамотеино. Мужчина рассказал, что во время поисков сбежавшего кота нашел мешок, из которого виднелся ствол. Инцидент произошел на окраине населенного пункта.
- Предварительно установлено, что оружием являются обрез одноствольного ружья «ИЖК» и самозарядный карабин Симанова, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что по данному факту сейчас проводится проверка. После нее будет принято решение о возможности выплаты кузбассовцу вознаграждения – 7 тысяч рублей за гладкоствольное охотничье оружие и 3 тысячи рублей за обрез.
ИСТОЧНИК KP.RU