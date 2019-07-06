Кузбассовец во время поисков сбежавшего кота нашел мешок с оружием

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-06T09:46:42+03:00

Кузбассовцу могут выплатить вознаграждение за находку Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области

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В Белове местный житель пошел искать сбежавшего кота и нашел мешок с оружием. Опасную находку мужчина передал государству.

В отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Кузбасса обратился 47-летний житель поселка Грамотеино. Мужчина рассказал, что во время поисков сбежавшего кота нашел мешок, из которого виднелся ствол. Инцидент произошел на окраине населенного пункта.

- Предварительно установлено, что оружием являются обрез одноствольного ружья «ИЖК» и самозарядный карабин Симанова, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что по данному факту сейчас проводится проверка. После нее будет принято решение о возможности выплаты кузбассовцу вознаграждения – 7 тысяч рублей за гладкоствольное охотничье оружие и 3 тысячи рублей за обрез.

ИСТОЧНИК KP.RU