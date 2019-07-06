2019-07-06T11:08:48+03:00
Общество

В день семьи в Кузбассе поженятся 64 пары

Органы ЗАГС изменят свой график, чтобы зарегистрировать браки всех желающих
Екатерина БОРМОТОВА
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Всего с 5 по 8 июля в Кузбассе поженятся 412 парВсего с 5 по 8 июля в Кузбассе поженятся 412 парФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Кузбассе 8 июля, в День семьи, любви и верности, вступят в брак 64 пары. Ради праздника, который выпадает на понедельник, органы ЗАГС изменили расписание работы.

В Кузбассе с 5 по 8 июля официальный брак решили заключить 412 пар. Больше всего молодоженов ожидается сегодня, 6 июля. В субботу в регионе станет на 204 семьи больше. В пятницу, 5 июля, в брак вступили 144 пары. А непосредственно в сам праздничный день, 8 июля, узы брака свяжут 64 пары.

В день семьи, любви и верности больше всего свадеб ожидается в Кемерове – 14, в Новокузнецке и Междуреченске – по 11, в Анжеро-Судженске - восемь. Еще семь свадеб сыграют в Прокопьевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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