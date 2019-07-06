2019-07-06T12:52:28+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил новокузнечан с Днем города

И пригласил горожан на праздник
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузнецкой крепости в честь Дня города устроили военно-исторический фестиваль Фото: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"В Кузнецкой крепости в честь Дня города устроили военно-исторический фестиваль Фото: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил новокузнечан с Днем города и пригласил всех на праздник.

Глава региона отметил, что многовековая история Новокузнецка – это повод для гордости всего Кузбасса.

«Новокузнечан и гостей города ждет большая культурно-развлекательная программа. В Кузнецкой крепости, например, состоится военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир», который познакомит с военными традициями разных эпох, поможет ощутить себя участником исторических событий и даже попробовать кухню тех времен», - отметил губернатор на своей странице во «ВКонтакте».

В Кузнецкой крепости в честь Дня города устроили военно-исторический фестиваль Фото: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"

В Кузнецкой крепости в честь Дня города устроили военно-исторический фестиваль Фото: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"

Сергей Цивилев поделился красочными фотографиями с торжеств и подчеркнул, что праздник учел интересы всех горожан.

«Если вас больше интересует будущее, вас ждет Первый Межгалактический фестиваль «NovA» у новокузнецкого планетария – тут будут научные опыты, эксперименты, космические квесты, флэшмобы, танцевальные баттлы, фото-локации, выступления кавер-групп», - добавил губернатор.

Кроме того, для любителей живой музыки состоится джаз-фестиваль с участием мировых звезд.

Напомним, что всю программу праздничных мероприятий можно посмотреть здесь. Чтобы почувствовать атмосферу праздника, загляните сюда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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