Сергей Цивилев поздравил новокузнечан с Днем города
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил новокузнечан с Днем города и пригласил всех на праздник.
Глава региона отметил, что многовековая история Новокузнецка – это повод для гордости всего Кузбасса.
«Новокузнечан и гостей города ждет большая культурно-развлекательная программа. В Кузнецкой крепости, например, состоится военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир», который познакомит с военными традициями разных эпох, поможет ощутить себя участником исторических событий и даже попробовать кухню тех времен», - отметил губернатор на своей странице во «ВКонтакте».
В Кузнецкой крепости в честь Дня города устроили военно-исторический фестиваль Фото: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"
Сергей Цивилев поделился красочными фотографиями с торжеств и подчеркнул, что праздник учел интересы всех горожан.
«Если вас больше интересует будущее, вас ждет Первый Межгалактический фестиваль «NovA» у новокузнецкого планетария – тут будут научные опыты, эксперименты, космические квесты, флэшмобы, танцевальные баттлы, фото-локации, выступления кавер-групп», - добавил губернатор.
Кроме того, для любителей живой музыки состоится джаз-фестиваль с участием мировых звезд.
Напомним, что всю программу праздничных мероприятий можно посмотреть здесь. Чтобы почувствовать атмосферу праздника, загляните сюда.
ИСТОЧНИК KP.RU