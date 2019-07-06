2019-07-06T13:45:04+03:00
Общество

Сергей Кузнецов прокачался на Дне города

Мэр Новокузнецка поднял 16-килограммовую гирю 20 раз [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Мэр Новокузнецка перетягивал канат и поднимал гирю на праздновании Дня города Фото: skuznetsov_nk / InstagramМэр Новокузнецка перетягивал канат и поднимал гирю на праздновании Дня города Фото: skuznetsov_nk / Instagram
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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отмечает День города вместе с земляками. В течение дня он перемещается по разным площадкам, которые развернуты в городе в честь торжества.

Мэр Новокузнецка поднимает 16-килограммовую гирю.Видео: skuznetsov_nk / Instagram

Так, на одной из них, Кузнецову предложили стать участником спортивного мероприятия и поднять гирю. Мэр согласился: горожане восприняли эту идею с энтузиазмом и громко поддерживали главу. В итоге 16-килограммовую гирю он с улыбкой и легкостью подкинул на вытянутой руке 20 раз – наверное, смог и больше. Также мэр был замечен в перетягивании каната.

Какие еще площадки работают сегодня в Новокузнецке, можно посмотреть здесь. А в конце праздника всех горожан и гостей города ждет сюрприз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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