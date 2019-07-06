Сергей Кузнецов прокачался на Дне города
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отмечает День города вместе с земляками. В течение дня он перемещается по разным площадкам, которые развернуты в городе в честь торжества.
Мэр Новокузнецка поднимает 16-килограммовую гирю.Видео: skuznetsov_nk / Instagram
Так, на одной из них, Кузнецову предложили стать участником спортивного мероприятия и поднять гирю. Мэр согласился: горожане восприняли эту идею с энтузиазмом и громко поддерживали главу. В итоге 16-килограммовую гирю он с улыбкой и легкостью подкинул на вытянутой руке 20 раз – наверное, смог и больше. Также мэр был замечен в перетягивании каната.
Какие еще площадки работают сегодня в Новокузнецке, можно посмотреть здесь. А в конце праздника всех горожан и гостей города ждет сюрприз.
ИСТОЧНИК KP.RU