Иван Купала будет жарким: погода в Кузбассе 7 июля

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-06T14:10:06+03:00

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Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе 7 июля. Иван Купала будет жарким.

В воскресенье в Кузбассе ожидается зной: столбики термометров поднимутся до +28 градусов, а местами и выше 30. Для обливаний такая температура точно подойдет!

Но кроме жары, во второй выходной синоптики обещают переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, а где-то грозы и град. Отметим, что в пятницу, 5 июля, сильный град прошел в Кемерове – горожане поделились с «Комсомолкой» видео с налетевшей стихией.

Также в воскресенье в Кузбассе будет дуть западный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

В Кемерове погода 7 июля будет такой же, как в среднем по региону. Столбики термометров покажут до 28 градусов тепла. Днем также возможен дождь и гроза. А вот ночь будет преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU