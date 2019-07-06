2019-07-06T20:17:29+03:00
Общество

Салют на День города 2019 в Новокузнецке: прямая трансляция

Он будет длиться порядка 10 минут
Екатерина БОРМОТОВА
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После салюта новокузнечане смогут доехать домой на общественном транспортеПосле салюта новокузнечане смогут доехать домой на общественном транспортеФото: Яков КНЯЗЕВ
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В Новокузнецке завершаются праздничные мероприятия в честь 401-й годовщины со дня основания города. На площади общественных мероприятий гремит салют.

Традиционно в 00.00 часов в Новокузнецке ежегодно гремит салют в честь Дня города. На площади общественных мероприятий собираются тысячи горожан, чтобы вживую посмотреть на красочное зрелище. Среди них и корреспондент «Комсомольской правды», который ведет с места событий прямую трансляцию.

Напомним, что сегодня в южной столице Кузбасса прошли основные мероприятия, посвященные Дню рождения города. Множество площадок с интересными конкурсами, флешмобами, песнями, танцами, спортивными играми работали в этот день в Новокузнецке. Вместе с горожанами годовщину праздновал и мэр Сергей Кузнецов, который перемещался от площадки к площадке – на одной из них он даже стал участником спортивных состязаний, продемонстрировав свою силу и выносливость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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