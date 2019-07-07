2019-07-07T04:35:38+03:00
Общество

Известная группа выступила с концертом в Новокузнецке

Город отпраздновал 401-й день рождения [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Группа "Вирус!" исполнила свои хиты в Новокузнецке Фото: olga_lucky / InstagramГруппа "Вирус!" исполнила свои хиты в Новокузнецке Фото: olga_lucky / Instagram
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В Новокузнецке отпраздновали День города. С праздником новокузнечан поздравила известная российская группа.

В Новокузнецке на главной площади прошел концерт с участием российских звезд. Хедлайнером мероприятия стала группа «Вирус!», которая исполнила свои хиты практически под занавес праздника.

Новокузнечане вместе с «Вирусом!» спели композиции «Попрошу тебя», «Братишка», «Ручки» и другие, пик популярности которых пришелся на начало 2000-х годов.

После концерта новокузнечане смогли насладиться огненным шоу и красочным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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