Известная группа выступила с концертом в Новокузнецке
Город отпраздновал 401-й день рождения [видео]
Группа "Вирус!" исполнила свои хиты в Новокузнецке Фото: olga_lucky / Instagram
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В Новокузнецке отпраздновали День города. С праздником новокузнечан поздравила известная российская группа.
В Новокузнецке на главной площади прошел концерт с участием российских звезд. Хедлайнером мероприятия стала группа «Вирус!», которая исполнила свои хиты практически под занавес праздника.
Новокузнечане вместе с «Вирусом!» спели композиции «Попрошу тебя», «Братишка», «Ручки» и другие, пик популярности которых пришелся на начало 2000-х годов.
После концерта новокузнечане смогли насладиться огненным шоу и красочным салютом.
ИСТОЧНИК KP.RU