2019-07-07T05:11:26+03:00
Происшествия

Кузбассовец прошел сквозь стену ради наживы

Мужчина ранее уже был судим
Екатерина БОРМОТОВА
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В Анжеро-Судженске местный житель разобрал стену дома, чтобы похитить чужое имущество. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В полицию обратилась 54-летняя жительница частного сектора. Она рассказала, что неизвестный похитил из ее дома мотокультиватор и фотоаппарат на общую сумму 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что горожанин пробрался в дом, частично разобрав стену веранды. В ходе розыска был установлен и задержан подозреваемый – им оказался ранее судимый 32-летний горожанин.

- В его жилище стражи порядка обнаружили похищенное у горожанки имущество, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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