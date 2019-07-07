На кемеровском предприятии случился пожар

СЕГОДНЯ 06:19 2019-07-07T06:52:03+03:00

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В ночь с 6 на 7 июля на одном из предприятий Кемерова случилось чрезвычайное происшествие. Сюда по тревожному сигналу выезжали пожарные.

Сообщение о том, что на улице 2-ой участок АТЗ случилось чрезвычайное происшествие, поступил в 00:24. Пожарные незамедлительно выехали на место. Как оказалось, пожар произошел в системе для производства угля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, на месте пожара работали девять человек и две единицы техники.

Уже в 00:36 пожар удалось локализовать, а в 00:37 – полностью ликвидировать. Предварительные причины возникновения пожара сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU