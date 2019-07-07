2019-07-07T07:18:10+03:00
Происшествия

После укуса клещей у кузбассовцев обнаружили страшные заболевания

В Роспотребнадзоре сообщили, сколько человек пострадало от укусов клещей
Екатерина РОМАНОВА
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После укуса клещей у кузбассовцев обнаружили страшные заболеванияПосле укуса клещей у кузбассовцев обнаружили страшные заболеванияФото: Иван ВИСЛОВ
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Сезон активности клещей в Кузбассе продолжается, и каждый день жители региона обращаются за помощью в медицинские учреждения. Причем некоторым из них потребовалось серьезное лечение.

Укусы клещей не всегда безобидны. Так, в этом году уже зафиксированы 24 случая заболевания клещевым энцефалитом. Кроме того, в 65 случаях у пострадавших от укусов клещей диагностировали иксодовый клещевой боррелиоз.

Как сообщают специалисты областного управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю в медицинские учреждения области обратились 1470 человек с жалобами на укус клеща. Из них 232 ребенка. А в начала сезона активности клещей за помощью обратились 26137 человек. при этом 5474 из низ не достигли возраста 17 лет. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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