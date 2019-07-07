Кузбассовцы за одну ночь лишились денег и имущества

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-07T08:09:31+03:00

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Семья из города Прокопьевска была очень удивлена, когда утром обнаружила, что в их доме побывал незваный гость. Ночной визитер украл одежду и деньги.

Владелец двухэтажного частного дома вынужден был обратиться в отдел полиции после того, как обнаружил, что ночью, пока вся семья спала, из комнаты на первом этаже пропали 40 тысяч рублей и мужская ветровка. Стражи порядка вскоре разыскали и задержали подозреваемого в ночном ограблении. Им оказался 21-летний местный житель, который уже имеет судимость за такие же преступления. Куртку, украденную из коттеджа, сотрудники полиции нашли в его доме, а вот из 40 тысяч рублей осталось лишь девять. Остальное мужчина потратил на приобретение новой одежды, телефона и магнитофона. К слову, полицейские установили, что злоумышленник причастен еще к одной краже из дачного домика.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о краже. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - На время следствия фигурант заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU