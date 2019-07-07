Домашние заготовки довели кузбассовца до суда

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-07T09:47:59+03:00

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Житель Топкинского района пойдет под суда из-за сделанных им заготовок. Нелегальные запасы марихуаны он хранил в собственной бане.

Сотрудникам уголовного розыска отдела МВД России по Топкинскому району стало известно, что один из местных жителей заготавливает и хранит наркотикосодержащее растение. И действительно: во время проверки информации стражи порядка обнаружили у кузбассовца пакет с наркотическим веществом. Мужчина уверял, что заготавливал коноплю исключительно для себя, а экспертиза подтвердила, что в пакете действительно находились 150 граммов марихуаны.

За незаконное хранение, изготовление и переработку наркотических веществ в отношении мужчины заведено уголовное дело. Теперь он может лишиться свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU