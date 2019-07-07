Есть пострадавший: в кемеровской многоэтажке взорвался газовый баллон
В Кемерове в воскресенье, 7 июля, в одном из многоэтажных домов случилось чрезвычайное происшествие. Здесь в одной из квартир взорвался газовый баллон.
Очевидцы сообщают, что ЧП произошло около полудня в воскресенье. На первом этаже шестиэтажного дома на улице Халтурина, 25, взорвался газовый баллон. Взрывной волной в квартире, где это случилось, выбило стекла. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи.
- Во время приготовления пищи на туристической газовой плитке произошел разрыв газового туристического баллончика. Возгорания не было, - прокомментировали ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – По оперативным данным, пострадал один человек. Его доставили в больницу.
Причины взрыва и обстоятельства, при которых случилось ЧП, устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU