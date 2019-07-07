2019-07-07T11:18:18+03:00
Общество

Есть пострадавший: в кемеровской многоэтажке взорвался газовый баллон

ЧП произошло на улице Халтурина
Екатерина РОМАНОВА
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Есть пострадавший: в кемеровской многоэтажке взорвался газовый баллон.Есть пострадавший: в кемеровской многоэтажке взорвался газовый баллон.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове в воскресенье, 7 июля, в одном из многоэтажных домов случилось чрезвычайное происшествие. Здесь в одной из квартир взорвался газовый баллон.

Очевидцы сообщают, что ЧП произошло около полудня в воскресенье. На первом этаже шестиэтажного дома на улице Халтурина, 25, взорвался газовый баллон. Взрывной волной в квартире, где это случилось, выбило стекла. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи.

- Во время приготовления пищи на туристической газовой плитке произошел разрыв газового туристического баллончика. Возгорания не было, - прокомментировали ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – По оперативным данным, пострадал один человек. Его доставили в больницу.

Причины взрыва и обстоятельства, при которых случилось ЧП, устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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