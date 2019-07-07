Строительство кузбасского автобана вышло на завершающий этап
Сергей Цивилев проверил, как идут работы по строительству автобана, который свяжет Кемерово, Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецк.
В Кузбассе близится к завершению строительство первой в Сибири высокоскоростной автомагистрали, где можно будет ехать со скоростью до 130 километров в час. Сейчас на последних километрах трассы заканчивается устройство дорожного полотна, ведется установка ограждения и обустройство дороги. Как сообщил губернатор Кузбасса на своей странице в соцсети «ВКонтакте», все работы идут в соответствии с графиком, и к середине августа дорога будет готова.
Контроль за качеством работ - самый строгий. ФОТО: личная страница Сергея Цивилева в соцсети "ВКонтакте".
Помимо того, что сократится время в пути от Кемерова до Ленинска-Кузнецкого и Новокузнецка, дорога будет более безопасной.
- На протяжении всего пути от Кемерова до Новокузнецка не будет необходимости выезжать на полосу встречного движения для обгона. А от вылета на встречку защитят барьерные ограждения, установленные на протяжении всей трассы Кемерово-Ленинск-Кузнецкий, - написал Сергей Цивилев.
работы вышли на завершающий этап. ФОТО: личная страница Сергея Цивилева в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, поэтапно будут установлены ограждения на всей трассе. А на открытии последнего участка автобана Сергей Цивилев намерен присутствовать лично.
Скоростной автобан будет безопасным. ФОТО: личная страница Сергея Цивилева в соцсети "ВКонтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU