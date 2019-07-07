Гром и град: какая погода ждет кузбассовцев в понедельник, 8 июля

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-07T15:07:39+03:00

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В Кузбассе установилась хорошая летняя погода с ее жаркими днями, теплыми ночами. А еще дождями и грозами. Вот и в понедельник, 8 июля, в Кузбассе летний зной смягчится облачностью и дождями.

Ночью в Кузбассе ожидается от 12 до 17 градусов тепла. Однако при прояснениях может быть прохладнее – до +7. Кроме того, возможны дожди и грозы, а порывы западного ветра будут достигать 18 метров в секунду. В Кемерове столбики термометров опустятся до +12…+14 градусов, возможны град, дожди и грозы.

День принесет летнюю жару: на территории Кузбасса воздух прогреется до +29 градусов. Переменная облачность в отдельных районах сменится дождями и грозами, а кое-где пройдет град.

В Кемерове будет чуть прохладнее – лишь до +26 градусов. Вероятность осадков невелика, а вот облака будут пробегать по небу.

ИСТОЧНИК KP.RU