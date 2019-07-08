Парад космических колясок состоялся в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 03:13 2019-07-08T05:09:23+03:00

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В Новокузнецке состоялся необычный парад колясок. Каждое из детских транспортных средств напоминало больше космический корабль или небесный объект, чем коляску.

В честь Дня города в Новокузнецке состоялся парад колясок. Проходил он в парке имени Гагарина, как раз напротив планетария. Каждая из колясок была оформлена как космический корабль или небесное тело, а те, кто находился в колясках или управлял ими, были почти как настоящие инопланетяне! Впрочем, по условиям конкурса в нем могли участвовать и дети чуть постарше, которые уже освоили самокаты или малышковые велосипеды.

А проходил парад в рамках межгалактического фестиваля NovA. Здесь каждый мог найти занятие по душе: многочисленные конкурсы, познавательные лектории, сладости и развлечения и даже самый настоящий телескоп, в который можно было смотреть на небо! А еще некоторые участники фестиваля надевали шапочки из фольги - ведь именно так в общепринятом понимании выглядят инопланетяне.

ИСТОЧНИК KP.RU