Четверо против двоих: в Кемерове произошла массовая драка

СЕГОДНЯ 04:33 2019-07-08T05:30:22+03:00

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Ночью 7 июля одна из кемеровчанок стала невольной участницей драки. На девушку набросилась случайная прохожая. Сейчас зачинщиков драки ищут сотрудники полиции.

Как рассказала сама потерпевшая в социальных сетях, она вместе со своим другом возвращалась домой из гостей. Им навстречу шли двое мужчин, женщина и мальчик. Неожиданно женщина с криком, что хочет подраться, кинулась на девушку, а ее спутник разбил потерпевшей телефон.

«Пока мой молодой человек сдерживал двух мужчин, женщина нанесла удары по голове и протащила за волосы», - написала девушка в соцсетях. После инцидента у девушки, по ее словам, диагностировали сотрясение головного мозга, ссадины и травму левой руки. Сейчас сотрудники полиции разыскивают участников драки и очевидцев.

- В ходе мониторинга СМИ и сети интернет был выявлен материал в паблике одной из социальных сетей о конфликте в жилом районе Кедровка в ночь на 7 июля 2019 года. В настоящее время полицейские проводят проверку и просят граждан, которые стали очевидцами инцидента либо владеют информацией о лицах, принимавших в нем участие, обратиться в дежурную часть отдела «Кедровка» УМВД России по городу Кемерово по телефону: (384-2) 69-23-02, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU