2019-07-08T05:30:22+03:00
Происшествия

Четверо против двоих: в Кемерове произошла массовая драка

В драке пострадала молодая девушка
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Зачинщиков драки ищут сотрудники полиции Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Зачинщиков драки ищут сотрудники полиции Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Ночью 7 июля одна из кемеровчанок стала невольной участницей драки. На девушку набросилась случайная прохожая. Сейчас зачинщиков драки ищут сотрудники полиции.

Как рассказала сама потерпевшая в социальных сетях, она вместе со своим другом возвращалась домой из гостей. Им навстречу шли двое мужчин, женщина и мальчик. Неожиданно женщина с криком, что хочет подраться, кинулась на девушку, а ее спутник разбил потерпевшей телефон.

«Пока мой молодой человек сдерживал двух мужчин, женщина нанесла удары по голове и протащила за волосы», - написала девушка в соцсетях. После инцидента у девушки, по ее словам, диагностировали сотрясение головного мозга, ссадины и травму левой руки. Сейчас сотрудники полиции разыскивают участников драки и очевидцев.

- В ходе мониторинга СМИ и сети интернет был выявлен материал в паблике одной из социальных сетей о конфликте в жилом районе Кедровка в ночь на 7 июля 2019 года. В настоящее время полицейские проводят проверку и просят граждан, которые стали очевидцами инцидента либо владеют информацией о лицах, принимавших в нем участие, обратиться в дежурную часть отдела «Кедровка» УМВД России по городу Кемерово по телефону: (384-2) 69-23-02, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Человек из Кемерова»: Алена Бабенко рассказала об отношении к Москве и родному городу
Возле кемеровского торгового центра умер инвалид
На одной из кемеровских площадей появится новый арт-объект
Парад космических колясок состоялся в Новокузнецке
Фура перевернулась на автотрассе в Кузбассе и заблокировала дорогу
Гром и град: какая погода ждет кузбассовцев в понедельник, 8 июля
Новокузнечанин перенес деньги на специальный счет и лишился всего
Строительство кузбасского автобана вышло на завершающий этап
Есть пострадавший: в кемеровской многоэтажке взорвался газовый баллон
Домашние заготовки довели кузбассовца до суда
Кузбассовцы за одну ночь лишились денег и имущества
После укуса клещей у кузбассовцев обнаружили страшные заболевания
На кемеровском предприятии случился пожар
Кузбассовец прошел сквозь стену ради наживы
Известная группа выступила с концертом в Новокузнецке
Салют на День города 2019 в Новокузнецке: прямая трансляция
Иван Купала будет жарким: погода в Кузбассе 7 июля
Сергей Кузнецов прокачался на Дне города
Сергей Цивилев поздравил новокузнечан с Днем города
Жительница Кузбасса купила в магазине консервированный горошек с гусеницей
В день семьи в Кузбассе поженятся 64 пары
Кузбассовец во время поисков сбежавшего кота нашел мешок с оружием