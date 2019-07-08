2019-07-08T05:43:54+03:00
Происшествия

Возле кемеровского торгового центра умер инвалид

Ранее мужчина просил оказать ему финансовую помощь
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы Фото: incident_kuzbass / InstagramОбстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы Фото: incident_kuzbass / Instagram
Изменить размер текста:

В Рудничном районе Кемерова произошло ЧП. Здесь напротив популярного торгового центра умер инвалид в коляске.

О том, что возле ТЦ «Радуга» случилось ЧП, очевидцы рассказали в социальных сетях. По словам кемеровчан, мужчина в инвалидной коляске часто стоял напротив ТЦ «Радуга». Обычно с ним была собака. Мужчина просил оказать ему финансовую помощь. А в воскресенье, 7 июля, по неустановленным пока причинам мужчина скончался – здесь же, на улице, неподалеку от торгового центра.

По словам очевидцев, на месте происшествия работали сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Человек из Кемерова»: Алена Бабенко рассказала об отношении к Москве и родному городу
Четверо против двоих: в Кемерове произошла массовая драка
На одной из кемеровских площадей появится новый арт-объект
Парад космических колясок состоялся в Новокузнецке
Фура перевернулась на автотрассе в Кузбассе и заблокировала дорогу
Гром и град: какая погода ждет кузбассовцев в понедельник, 8 июля
Новокузнечанин перенес деньги на специальный счет и лишился всего
Строительство кузбасского автобана вышло на завершающий этап
Есть пострадавший: в кемеровской многоэтажке взорвался газовый баллон
Домашние заготовки довели кузбассовца до суда
Кузбассовцы за одну ночь лишились денег и имущества
После укуса клещей у кузбассовцев обнаружили страшные заболевания
На кемеровском предприятии случился пожар
Кузбассовец прошел сквозь стену ради наживы
Известная группа выступила с концертом в Новокузнецке
Салют на День города 2019 в Новокузнецке: прямая трансляция
Иван Купала будет жарким: погода в Кузбассе 7 июля
Сергей Кузнецов прокачался на Дне города
Сергей Цивилев поздравил новокузнечан с Днем города
Жительница Кузбасса купила в магазине консервированный горошек с гусеницей
В день семьи в Кузбассе поженятся 64 пары
Кузбассовец во время поисков сбежавшего кота нашел мешок с оружием