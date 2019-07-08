Возле кемеровского торгового центра умер инвалид
Ранее мужчина просил оказать ему финансовую помощь
Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы Фото: incident_kuzbass / Instagram
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В Рудничном районе Кемерова произошло ЧП. Здесь напротив популярного торгового центра умер инвалид в коляске.
О том, что возле ТЦ «Радуга» случилось ЧП, очевидцы рассказали в социальных сетях. По словам кемеровчан, мужчина в инвалидной коляске часто стоял напротив ТЦ «Радуга». Обычно с ним была собака. Мужчина просил оказать ему финансовую помощь. А в воскресенье, 7 июля, по неустановленным пока причинам мужчина скончался – здесь же, на улице, неподалеку от торгового центра.
По словам очевидцев, на месте происшествия работали сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU