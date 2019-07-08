2019-07-08T05:42:35+03:00
Общество

«Человек из Кемерова»: Алена Бабенко рассказала об отношении к Москве и родному городу

Актриса поделилась воспоминаниями о переезде в столицу
Екатерина РОМАНОВА
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Бабенко переехала в столицу около 30 лет назад Фото: alena_babenko_official / InstagramБабенко переехала в столицу около 30 лет назад Фото: alena_babenko_official / Instagram
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Уроженка города Кемерово, а сегодня – известная актриса Алена Бабенко рассказала о своем отношении к родному городу и к столице, где она сейчас живет.

Алена Бабенко рассказала о том, что Москва не сразу приняла ее, и в первое время столица была для актрисы холодным и колючим городом. Бабенко переехала в столицу около 30 лет назад, в 90-е годы.

- Раньше Москва была для меня зимой, пронизывающим колючим ветром, слякотью, агрессивными людьми. Сегодня Москва – это лето. Люди перестали быть злыми, они стали более открытыми и добрыми. Раньше для меня это был суетный город исключительно для работы, а теперь он прекрасно подходит и для жизни, - цитирует слова известной актрисы РИА Новости.

А вот город Кемерово для Алены Бабенко по-прежнему остается родным. Актриса отметила, что она всегда будет «человеком из Кемерова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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