2019-07-08T09:11:24+03:00
Общество

Новокузнецкий владелец электромобиля отреагировал на обвинения мэра в воровстве

Мужчина указал на неразвитую инфраструктуру для электромобилей в южной столице Кузбасса
Екатерина БОРМОТОВА
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Владелец Nissan Leaf ответил на обвинения Сергея Кузнецова в воровстве электроэнергии Фото: skuznetsov_nk / InstagramВладелец Nissan Leaf ответил на обвинения Сергея Кузнецова в воровстве электроэнергии Фото: skuznetsov_nk / Instagram
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В Новокузнецке владелец электромобиля Nissan Leaf ответил на обвинения Сергея Кузнецова в воровстве. Мужчина отметил, что оплачивает электроэнергию сам, а не ворует ее, как утверждал мэр.

Напомним, в конце июня Сергей Кузнецов выложил на своей странице в Instagram фотографии, на которых запечатлен электрокар, подключенный к столбу с электроэнергией.

Мэр отметил, что водителю придется ответить за воровство электроэнергии, за которую платит городской бюджет. Правда, через несколько часов гневный пост исчез со страницы Кузнецова. Но обвинения мэра успели разлететься в Сети, и на них ответил владелец электромобиля.

«Это моя машина, и заряжаю я ее из своей квартиры, и оплачиваю по счетчику. Электрический кабель защищен устройством контроля утечки, а ящик установлен для безопасности, чтоб никто пальцы в розетку не сунул», - написал в комментариях на сайте «Комсомольской правды» пользователь под ником Александр Дмитриевич.

Мужчина также указал на то, что в Новокузнецке не развита инфраструктура для электрокаров.

«Кстати, в Москве «Мосэнерго» принимает заявки от граждан и устанавливает столбы освещения, оборудованные розетками, на придомовых территориях для зарядки электротранспорта», - добавил пользователь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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