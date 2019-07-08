Сергей Цивилев стихами поздравил кузбассовцев с Днем семьи

СЕГОДНЯ 09:09 2019-07-08T09:09:22+03:00

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Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Сергей Цивилев процитировал поэта Леонида Гайкевича.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/718910" frameborder="0"></iframe> Губернатор читает стихи для кузбассовцев.Видео: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"

- Уважаемые кузбассовцы! 8 июля в нашей стране отмечается особенный праздник, наполненный большим теплом и светом. Это день семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Именно эти святые считаются покровителями счастливой семейной жизни, именно они олицетворяют главную человеческую ценность – семью. А Россия испокон веков держалась и держится на крепких дружных и счастливых семьях. Я желаю всем нашим семьям счастья, мира, благополучия. Пусть наши дети и внуки будут достойными, честными, порядочными людьми, настоящей гордостью не только для нас, но и для все нашей большой кузбасской семьи, - обратился губернатор к кузбассовцам, а после прочитал стихи Леонида Гайкевича «Семья – источник радости и счастья».

Отметим, что в День семьи, любви и верности официально зарегистрировать свой брак решили 64 пары.

ИСТОЧНИК KP.RU