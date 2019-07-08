Популярная актриса передала эстафету в челлендже с бутылкой воды новокузнечанину
Популярная актриса передала эстафету в #bottlecapchallenge новокузнечанину. Девушка представила свое видение челленджа и открыла бутылку не ногой, а грудью.
Яна Кошкина открывает бутылку грудью.Видео: yana_koshkina_official / Instagram
В Instagram набирает популярность новый челлендж. Пользователи снимают на видео, как ударом ноги открывают бутылку с водой, и выкладывают в Сеть. Свой вариант на днях предложила актриса Яна Кошкина. Правда, девушка, чтобы открыть бутылку, использовала не ногу, а грудь.
Эстафету в #bottlecapchallenge Кошкина передала новокузнечанину Кириллу Капризову. Чем ответит известный хоккеист из Кузбасса, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU