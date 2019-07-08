2019-07-08T09:44:48+03:00
Общество

Популярная актриса передала эстафету в челлендже с бутылкой воды новокузнечанину

Девушка представила свое видение и открыла бутылку не ногой, а грудью
Екатерина БОРМОТОВА
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Чтобы открыть бутылку, Яна Кошкина использовала не ногу, а грудь Кадр: yana_koshkina_official / InstagramЧтобы открыть бутылку, Яна Кошкина использовала не ногу, а грудь Кадр: yana_koshkina_official / Instagram
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Популярная актриса передала эстафету в #bottlecapchallenge новокузнечанину. Девушка представила свое видение челленджа и открыла бутылку не ногой, а грудью.

Яна Кошкина открывает бутылку грудью.Видео: yana_koshkina_official / Instagram

В Instagram набирает популярность новый челлендж. Пользователи снимают на видео, как ударом ноги открывают бутылку с водой, и выкладывают в Сеть. Свой вариант на днях предложила актриса Яна Кошкина. Правда, девушка, чтобы открыть бутылку, использовала не ногу, а грудь.

yana_koshkina_officialyana_koshkina_official
А вот и мой ответ @jasonstatham! Передаю эстафету @kirillkaprizov...
45318 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Эстафету в #bottlecapchallenge Кошкина передала новокузнечанину Кириллу Капризову. Чем ответит известный хоккеист из Кузбасса, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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