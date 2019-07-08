2019-07-08T12:22:46+03:00
Общество

Глава кузбасского поселка лишился должности из-за жены

Женщина незаконно получала зарплату, будучи на отдыхе
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе глава поселка лишился должности из-за собственной жены. Чиновник способствовал начислению супруге зарплаты, пока она была на отдыхе.

В нарушении антикоррупционного законодательства заподозрили главу Сафоновского сельского поселения в Прокопьевском районе. Прокуратура провела в отношении чиновника проверку, в результате которой информация подтвердилась.

Оказалось, что жена главы поселения также работала в администрации - на должности уборщицы, то есть непосредственным ее работодателем выступал супруг. Проверка показала, что женщина вместе с мужем уезжала за границу, но официально свой отпуск никак не регистрировала.

- Глава поселения благодаря должностному положению способствовал начислению и выплате своей супруге необоснованных доходов за период ее фактического отсутствия на рабочем месте, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что обязанности супруги чиновника в ее отсутствие выполняла родственница и зарплата фактически была передана ей.

- По итогам проверки прокурор района внес представление в Совет народных депутатов сельского поселения. Решением Совета принята отставка главы Сафоновского сельского поселения, - добавили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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