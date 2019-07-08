Мотоциклист без прав влетел в легковушку в Кузбассе

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-08T12:26:05+03:00

У мотоциклиста не было прав Фото: "ГИБДД Ленинск-Кузнецкий" / "ВКонтакте"

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В Ленинске-Кузнецком мотоциклист влетел в легковой автомобиль. В результате ДТП мужчина получил травмы.

Авария произошла днем 7 июля на улице Шилина. За рулем мотоцикла находился 21-летний горожанин.

- Выезжая с прилегающей территории на улицу Шилина, водитель мотоцикла «Восход» не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21093. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, - сообщили в ГИБДД Ленинска-Кузнецкого.

В ведомстве уточнили, что водитель мотоцикла не имел права управления транспортным средством. Кроме того, его железный конь не был зарегистрирован в установленном порядке.

- По всем выявленным нарушениям на мотоциклиста составлены соответствующие административные материалы, - добавили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU