Пожарные спасли 11 человек из горящей многоэтажки в Осинниках

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-08T12:27:47+03:00

Пожарные спасли по лестницам 11 человек Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Осинниках в воскресенье загорелся многоквартирный дом. Из задымленных помещений пожарные спасли 11 человек.

ЧП произошло на улице 50 лет Октября. Сигнал о пожаре поступил в оперативные службы города в 15.54.

- На момент прибытия первого подразделения из слухового окна на крыше шел дым. Специалисты в составе звена газодымозащиты по лестничному маршу эвакуировали 11 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара обгорел вентиляционный отсек на площади три квадратных метра.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. ЧП было ликвидировано в 16.04. К тушению пожара от МЧС России привлекались 5 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU