Пожарные спасли 11 человек из горящей многоэтажки в Осинниках
В Осинниках в воскресенье загорелся многоквартирный дом. Из задымленных помещений пожарные спасли 11 человек.
ЧП произошло на улице 50 лет Октября. Сигнал о пожаре поступил в оперативные службы города в 15.54.
- На момент прибытия первого подразделения из слухового окна на крыше шел дым. Специалисты в составе звена газодымозащиты по лестничному маршу эвакуировали 11 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в результате пожара обгорел вентиляционный отсек на площади три квадратных метра.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. ЧП было ликвидировано в 16.04. К тушению пожара от МЧС России привлекались 5 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU