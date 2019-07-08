2019-07-08T12:28:55+03:00
Происшествия

Кемеровчанин убил рабочего из-за национальности

Мужчины повздорили в ходе застолья
Екатерина БОРМОТОВА
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Житель Кемерова убил мужчину, который работал у него разнорабочим. Между ними случилась ссора на национальной почве.

По версии следствия, 59-летний кемеровчанин выпивал в компании 40-летнего мужчины, который трудился у него разнорабочим. В ходе застолья мужчины завели разговор о своих национальностях и их отличиях. Вскоре горячая тема спровоцировала конфликт, в разгар которого пожилой мужчина схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов.

- Присутствующая в доме женщина вызвала скорую помощь и сотрудников полиции. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что кемеровчанин признал свою вину в убийстве. Его дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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