2019-07-08T12:08:08+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк поможет Калмыкии построить мясоперерабатывающий кластер

Председатель правления банка осмотрела строительную площадку
Яков КРЫМСКИЙ
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Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина, врио Главы Республики Калмыкия Бату Хасиков и Председатель Совета Директоров ООО «Аграрная инвестиционная компания «АГРИКО» Геннадий Богомолов ознакомились с ходом строительства мясоперерабатывающего кластера в Республике Калмыкия.

Проект предполагает строительство предприятия по убою и первичной переработке крупного рогатого скота калмыцкой мясной породы общей мощностью 80 тыс. голов в год, а также откормочного комплекса КРС на 3 тыс. голов с потенциалом увеличения до 7 тыс. голов.

«В регионе есть все ресурсы для того, чтобы быстро нарастить сырьевую базу: пастбища, уникальная калмыцкая порода скота, люди, которые умеют и знают, как работать. Единственный, по сути, вопрос, в котором нам нужно содействие - это мелиорация», - подчеркнул ВРИО главы Калмыкии Бату Хасиков.

По словам Бату Хасикова, сельское хозяйство - ведущая отрасль в экономике Республики. Доля продукции сельского хозяйства в общем объеме производства составляет более 30%.

«В будущем мы планируем создать в Калмыкии селекционно-генетические центры по отечественным породам мясного скота и семеноводству, а также открыть в Республике еще несколько предприятий полного цикла производства и переработки сельхозпродукции, - сказал ВРИО Главы Республики Калмыкия. – В том числе, хлебоприемные и перерабатывающие производства в Городовиковском и Яшалтинском районах. Кроме того, обязательно будем содействовать созданию, популяризации и развитию республиканского бренда «Калмыцкий продукт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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