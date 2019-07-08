2019-07-08T14:05:11+03:00
Общество

За полгода в Кузбассе сдали в эксплуатацию почти 4 тысячи квартир

Это треть от планируемого объема на год
Мария БАГДАНОВА
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За шесть месяцев в Кемеровской области ввели в строй 244 тысячи квадратных метров нового жильяЗа шесть месяцев в Кемеровской области ввели в строй 244 тысячи квадратных метров нового жильяФото: Екатерина БОРМОТОВА
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За полгода в Кузбассе ввели в эксплуатацию 3886 квартир. Строительство проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

За шесть месяцев в Кемеровской области ввели в строй 244 тысячи квадратных метров нового жилья, из них 158,6 тысячи квадратов приходится на городские округа, остальное - на районы. Это 1347 индивидуальных и многоквартирных домов.

Больше всего жилья построили в Кемерове - 74,5 тысячи квадратных метров, Новокузнецке - более 35 тысяч квадратов и в Белове - свыше 8 тысяч квадратных метров. Среди районов лидерами стали Кемеровский, Новокузнецкий, Прокопьевский и Таштагольский.

- С муниципалитетами проведена большая работа по вопросу использования выделенных в рамках программ лимитов областного и федерального бюджетов прежде всего на строительство нового жилья, а не на покупку квартир на вторичном рынке, - рассказала начальник департамента строительства Кемеровской области Ирина Печеркина.

В областной администрации отметили, что основной объем нового жилья ежегодно приходится на третий и четвертый кварталы года, поскольку строительство, которое началось в конце предыдущего и начале текущего года, завершается именно к этому периоду. Всего в 2019 году планируют ввести в эксплуатацию 760 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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