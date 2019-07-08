Кузбассовец душил жену на глазах 3-летнего сына

СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-08T14:55:30+03:00

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В Междуреченске местная жительница тяжело ранила мужа, который душил ее на глазах у 3-летнего сына. Женщине ограничили свободу на 10 месяцев.

Инцидент произошел 13 февраля этого года. Молодая семья вместе с 3-летним сыном была в гостях у знакомых. Ближе к вечеру женщина позвала супруга домой, но тот решил продолжить веселье. Тогда жена попросила у него денег на проезд, но и в этой просьбе получила отказ.

- Женщина решила взять деньги из кармана его куртки, но мужчина увидел это. Он схватил ее за руки, а потом за шею и стал душить. Женщина попросила, чтобы хозяева увели из комнаты ребенка. Через некоторое время ей удалось вырваться, и она убежала на кухню, где схватила со стола первый попавшийся в руки тяжелый предмет. Когда муж забежал следом, она ударила его этим предметом в шею, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Следователям женщина пояснила, что хотела ударить его по рукам. Также в ходе предварительного следствия выяснилось, что после употребления спиртного мужчина становился агрессивным, но в полицию его супруга никогда не обращалась. Сама же она состояла на профилактическом учете в правоохранительных органах как семейный дебошир и неблагополучный родитель.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU