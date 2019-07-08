В Кузбассе пожилого адвоката заподозрили в мошенничестве

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-08T14:13:23+03:00

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В Новокузнецке адвоката заподозрили в мошенничестве. Мужчина приписывал себе участие в следственных действиях с обвиняемыми, которых не было.

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах 64-летний адвокат вносил ложные сведения в документы об оплате следственных действий по уголовным делам, в которых он выступал в качестве защитника. Мужчина приписывал участие в следственных действиях, которые с подозреваемыми или обвиняемыми не проводились. Так он незаконно заработал 56 тысяч рублей.

После обнаружения данных несоответствий сотрудниками УФСБ в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за мошенничество.

- В рамках расследования уголовного дела адвокат со следствием сотрудничал, возместил ущерб, причиненный преступлением, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Следствие ходатайствовало перед судом о назначении 64-летнему адвокату наказания в виде судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU