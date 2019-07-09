Напротив «Ленты» в Кемерове перевернулся автомобиль
Фотографии с места ДТП появились в Сети
Автомобилисты считают, что к авариям на данном участке дороги приводит изменение схемы проезда Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове, на проспекте Ленинградском, перевернулся автомобиль. ДТП произошло напротив гипермаркета «Лента».
Очевидцы аварии опубликовали фотографии с места инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части рядом с пешеходным переходом. Что привело к аварии, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время неизвестно, есть ли среди участников аварии пострадавшие.
Стоит отметить, что недавно на этом участке дороги изменилась схема проезда. Автолюбители считают, что к авариям здесь, которые, по их мнению, участились, приводят новые правила проезда перекрестка.
ИСТОЧНИК KP.RU