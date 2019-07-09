Напротив «Ленты» в Кемерове перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 03:23 2019-07-09T07:06:45+03:00

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В Кемерове, на проспекте Ленинградском, перевернулся автомобиль. ДТП произошло напротив гипермаркета «Лента».

Очевидцы аварии опубликовали фотографии с места инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части рядом с пешеходным переходом. Что привело к аварии, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время неизвестно, есть ли среди участников аварии пострадавшие.

Стоит отметить, что недавно на этом участке дороги изменилась схема проезда. Автолюбители считают, что к авариям здесь, которые, по их мнению, участились, приводят новые правила проезда перекрестка.

ИСТОЧНИК KP.RU