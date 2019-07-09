Кандидата в губернаторы Кузбасса поместили в СИЗО

СЕГОДНЯ 04:35 2019-07-09T07:09:15+03:00

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В Новокузнецке задержали бывшего кандидата в губернаторы Кемеровской области Виктора Смирнова. Его обвиняют в вымогательстве.

По версии следствия, 52-летний новокузнечанин с мая по июнь этого года совместно с неустановленными лицами требовал от руководителя коммерческой фирмы 150 тысяч рублей. В такую сумму он оценил «нераспространение сведений, порочащих деловую репутацию» организации бизнесмена.

- Потерпевший обратился в УФСБ России по Кемеровской области. После передачи денежных средств злоумышленник был задержан. Со следствием он не сотрудничает, вину не признает, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Судом новокузнечанину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь», задержанным является общественный деятель Виктор Смирнов, ранее выдвигавший свою кандидатуру на пост мэра Новокузнецка. В 2018 году он участвовал в предвыборной гонке на пост губернатора Кемеровской области. В сведениях о кандидате указывал на две судимости за побои, одна из которых была погашена в 2013 году, вторая снята в 2015-м. Впоследствии Смирнов получил отказ в регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU